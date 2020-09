Door de coronapandemie liggen veel distributielijnen op hun gat, waardoor het logistiek moeilijker is om veel te verschepen over de hele wereld. Normaliter is zeevracht de keuze waar Sony voor zou gaan als het gaat om het verspreiden van apparaten, waaronder de PlayStation consoles.

Maar met de naderende release en een groot risico op vertraging zou Sony nu voor luchtvracht kiezen. Dit meldt Daniel Ahmad (analist bij NIKO Partners) op Twitter, die dat begrepen heeft van vliegmaatschappij Delta. Hij laat weten dat Sony maar liefst 60 vluchten bij de maatschappij geboekt heeft om de consoles te versturen.

Als je een beetje bekend bent met vliegmaatschappijen dan weet je dat Delta Amerikaans is en inderdaad, dit zou dan puur om luchtvracht naar de Verenigde Staten gaan om alle retailers tijdig te kunnen voorzien. Wereldwijd gezien zou dat kunnen betekenen dat Sony nog veel meer vluchten geboekt heeft om de console snel te kunnen verspreiden.

Het is vele malen duurder dan zeevracht, dat betekent dus dat Sony veel kosten maakt. Of dat terug te zien is in de prijs van de console, dat zullen we mogelijk morgenavond te weten komen als Sony meer nieuws over de console uit de doeken gaat doen.

Just to clarify one point. I'm not 100% certain if this is 60 flights, or 60 aircraft. But it does sound like each flight will be full.

Source for this is Delta Air Cargo head Jerry Tai.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 14, 2020