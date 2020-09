Dontnod Entertainment heeft de game Twin Mirror al een lange tijd in ontwikkeling, ook werd de titel meermaals uitgesteld. Maar vroeg of laat komt de ontwikkeling ten einde en zodoende is de ontwikkelaar nu klaar om de releasedatum aan te kondigen.

Twin Mirror zal op 1 december verschijnen voor onder andere de PlayStation 4. Samen met het nieuws van de releasedatum heeft men ook een nieuwe trailer uitgebracht en die kun je hieronder bekijken.