Actie-RPG’s spelen zich tegenwoordig vaak af in grote werelden, maar ontwikkelaar Atomic Wolf gooit het over een andere boeg. Hun nieuwste game, genaamd: 4 Minutes To The Apocalypse, speelt zich af op een onderzeeboot.

In deze game ben je één van de bemanningsleden van de ‘Arizona 12’, een onderzeeër die bedoeld is om nucleaire aanvallen tegen te gaan en dat onder de codenaam: The Last Day Weapons. Deze wapens zijn nooit geactiveerd, maar er is nu wel een nucleaire oorlog gaande. Sommige bemanningsleden willen de Arizona 12 gebruiken om de levens van de overlevenden van de nucleaire aanval te beëindigen, om hen zo veel leed te besparen. Daar ben jij het echter niet mee eens.

De ontwikkelaar heeft de belangrijkste features van hun nieuwe project op een rijtje gezet en deze zijn als volgt:

Explore the sinister space of the Arizona-12.

Discover the secret behind events that happened on the submarine during the nuclear blast.

Fight with enemies using weapons you’re able to find, or even the everyday object surrounding you.

When all else fails, and you have no chance against your opponent in a direct encounter, look for hiding places so as not to get killed.

Try to take control of the submarine and stop the inevitable.

De game van Atomic Wolf staat gepland voor volgend jaar en zal uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Om je een idee van de sfeer te geven is er een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.