Fall Guys: Ultimate Knockout ging onlangs de geschiedenisboeken in als de meest gedownloade PlayStation Plus game allertijden. De charmante multiplayer titel is daarmee een regelrechte hit en een tweede seizoen is inmiddels onderweg. Voordat het echter zover is heeft Mediatonic Games patch 1.07 uitgerold, die bijvoorbeeld de ‘Big Yeetus‘ introduceert.

De patchnotes kun je hieronder teruglezen, maar op het PlayStation Blog bespreekt men de inhoud van deze mid-season patch met wat meer diepgang. Zo zal er meer rondevariatie zijn in The Blunderdome, en moeten bekende favorieten op een andere manier aangepakt worden middels nieuwe obstakels. Mediatonic geeft ook aan dat ze dit in de toekomst nog meer willen gaan uitbreiden.

Ten slotte moet de stabiliteit van parties op de PS4 nu verbeterd zijn én er moeten minder verbindingen verbroken worden bij het overgaan naar de volgende ronde.