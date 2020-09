Eergisteren doken er geruchten op over het vijfde deel in de Saints Row-reeks. Klonk je dat goed in de oren, dan moeten we je helaas teleurstellen. Deep Silver heeft namelijk laten weten dat deze ‘informatie’ niet correct is.

Volgens de geruchten zou Saints Row 5 zich afspelen na Saints Row 3 en er zouden geen superkrachten meer aanwezig zijn. De Saints zouden zelfs als slechteriken dienen in de game. Deep Silver senior PR manager Alex Q. Ryan heeft via Twitter laten weten dat dit niet waar is. Wanneer we wel goede informatie te horen zullen krijgen kon Ryan helaas niet zeggen.

Sorry to be that guy, but this info is not correct. I definitely can't wait to share what's next for Saints, but this isn't it. https://t.co/UwifomaBvw

I'm surprised it took this long for someone to ask that 🙂

PR voice: "We have no information to share at this time™️"

I mean other than the "leak" is false, of course.

— AQR (@AlexQRyan) September 14, 2020