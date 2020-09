Vanaf 25 september mogen we eindelijk aan de slag met de remake van Mafia, dat in de vorm van een ‘Definitive Edition’. Eind augustus kon je al meer lezen over onze eerste ervaringen met de game, waar we zeer over te spraken waren. Nu heeft ontwikkelaar Hangar 13 bekendgemaakt dat de reviews van de iconische maffia titel vanaf 24 september om 17:00 uur live mogen gaan.

Daarbij weten we nu ook alvast hoeveel ruimte je vrij mag maken op de harde schijf van je PlayStation 4. Mafia: Definitive Edition zal namelijk precies 37,77GB aan opslagruimte innemen, wat ongeveer overeenkomt met de meeste games van tegenwoordig.

Mafia: Definitive Edition verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.