Er zijn al heel wat voorbeelden voorbij gekomen van mooie creaties die zijn gemaakt in Dreams en nu hebben we er weer één voor je. Ditmaal is de populaire Battle Royale-game Fall Guys nagemaakt.

Het blijft indrukwekkend wat er allemaal mogelijk is met Dreams, want de kopie van Fall Guys lijkt heel veel op het origineel. Er zijn niet zoveel spelers aanwezig en de physics van de wipwappen zijn anders, maar de rest komt toch erg dicht in de buurt, zelfs de muziek.

De ‘Dreams-versie’ van Fall Guys is gemaakt door MrWooshie. Hij heeft er een maand over gedaan om tot het resultaat te komen dat je hieronder kunt checken.