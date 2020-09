Begin deze maand is Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 uitgekomen en de game is voor menig fan een ware nostalgietrip. De remake – die erg trouw blijft aan de originele games – lijkt daarbij de iconische skatefranchise uit het slop te trekken. Zo’n kleine vijf jaar terug waren we immers totaal niet tevreden over het vijfde deel.

Dat succes van dit nieuwe (oude) deel lijkt zich ook te uiten in de verkoopcijfers, want Activision heeft middels een tweet bekendgemaakt dat de remake de mijlpaal van één miljoen verkochte units bereikt heeft. Naar zeggen van de uitgever is dit de eerste game in de franchise die zo snel dat magische aantal heeft behaald.

Daarom feliciteren we Vicarious Visions en Activision met dit mooie resultaat, terwijl we stiekem gaan hopen op remakes van Tony Hawk’s Pro Skater 3 en 4.