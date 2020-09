Wereldoorlog II: een opmerkelijk zwarte periode in de geschiedenis van de mensheid. Tegelijk ook een opmerkelijk interessante periode om allerlei soorten media over te maken. Geschiedenisliefhebbers zullen dan ook blij zijn om te horen dat deze maand Warsaw op de markt komt, een tactische turn-based RPG die je meeneemt naar het Poolse Warschau aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De stijl en gameplay doen je misschien wel wat denken aan Darkest Dungeon, een berucht uitdagende RPG uit 2015. Je verzamelt ook hier troepen soldaten, rust ze uit met verschillende items en je trekt ten strijde in verschillende veldslagen. Je uiteindelijke doel is het overleven en doen slagen van de Opstand van Warschau. Vele soldaten zullen sneuvelen, maar het is aan jou om je manschappen op het correcte moment in te zetten om je doel te bereiken.

Warsaw verscheen al eerder op pc, maar komt op 29 september nu ook naar de PS4. Check de trailer hieronder.