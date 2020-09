Het duurt nog wel even voordat Ys IX: Monstrum Nox in de schappen ligt, maar uitgever NIS America wilde ons toch alvast even voorstellen aan de hoofdpersonages van de game via deze nieuwe trailer.

Elk personage wordt aan ons voorgesteld middels een klein stukje gameplay met de nadruk op hun Crimson Gift, wat hun speciale aanval is. Ook verklapt de trailer de releasedatum, namelijk 2 februari 2021. Check de beelden hieronder!