Ontwikkelaars doen de laatste tijd steeds meer hun best om hun games zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet alleen om zo een breder publiek aan te spreken, maar ook omdat het het makkelijker maakt voor bestaande fans om hun games te blijven spelen.

Ook Ghost Town Games Ltd gaat hierin mee en maakt Overcooked: All You Can Eat voor de PlayStation 5 tot hun meest toegankelijke game ooit. In de assist modus duren de rondes bijvoorbeeld langer, zodat je je minder hoeft te haasten en ook de timer voor de recepten komt minder nauw.

Overige opties omvatten onder andere simpelere tekst voor mensen met dyslexie, kleurenblind modus, UI die je groter of kleiner kan maken en menu updates die de game gemakkelijker maken in gebruik.