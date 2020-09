Een jaar na de release van Wreckfest is het eerste seizoen van de game ten einde. Dat betekent dat het tijd is voor seizoen twee met een berg nieuwe content, waarvan een gedeelte gratis te downloaden is voor iedereen.

Als je graag alle content wil bemachtigen zul je Season Pass 2 aan moeten schaffen via de PlayStation Store en deze bedraagt €12,99. De seizoenspas bevat 12 extra auto’s die in vier verschillende DLC-pakketten uitkomen. De gratis content die we mogen verwachten bestaat voornamelijk uit nieuwe parcours, uitdagingen en beloningen om een overwinning te vieren.

De highlights van het eerste seizoen en een korte introductie tot de nieuwe content zie je in de trailer hieronder.