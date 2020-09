Het begint allemaal toch wel een beetje te kriebelen, gelukkig is vanavond om 22:00 uur de showcase waarin eindelijk duidelijk wordt wanneer de PS5 uitkomt en wat de prijs zal zijn. Het is een turbulent jaar en vooral een heel raar jaar om een next-gen console uit te brengen. Covid-19 gooit roet in het eten van menigeen en het kan haast niet anders dan dat Sony daar op een of andere manier ook last van heeft gehad. Dit zou dan ook deels de late aankondiging kunnen verklaren, mogelijk dat het bedrijf tot de laatste minuut wilde wachten of dat de marketing ingezet wordt als zijnde corona-proof of dat bepaalde uitingen gewoon niet gedaan worden.

Dan zijn er natuurlijk nog de andere welbekende problemen – corona of niet. Zoals het productieproces, waarin altijd iets mis kan gaan. Dit is een gevaar dat altijd op de loer ligt bij dit soort lanceringen. Bloomberg meldde gisteren dat een bepaalde chip roet in het eten zou gooien en ervoor zou zorgen dat er een mogelijke tekort zal ontstaan dit jaar. Sony heeft dit op zijn beurt weer ontkracht en zij zeggen nu dat de informatie van Bloomberg pertinent niet waar is. Normaliter reageert Sony niet snel op geruchten, maar aangezien dit soort berichtgeving invloed kan hebben op de aandelen wilde Sony het toch even ontkrachten.

De waarheid laten we voor nu even in het midden, we weten niet of er straks genoeg voorraad zal zijn, wat we wel weten is dat het hebben van een pre-order altijd slim is en dan het liefst zo snel mogelijk bij een bekende retailer zoals Bol.com of MediaMarkt. Game Mania en Nedgame accepteren al een tijdje pre-orders, je hebt dus meer kans bij een Bol.com omdat zij er nog niet mee begonnen zijn. Ben je er namelijk straks snel bij, dan zijn er minder mensen voor je dan bij een retailer die al meer dan een jaar pre-orders accepteert.