Het heeft lang geduurd, maar straks zal Sony weer een nieuwe PlayStation 5 showcase houden. Tijdens deze showcase zal Sony ons een nieuwe blik gunnen op de games die bij de launch van de PlayStation 5 uitkomen en daarna. Tevens is de verwachting dat de prijs en releasedatum van de console aangekondigd wordt, gezien het de hoogste tijd is om de pre-orders te gaan openen.

Met een show van rond de 40 minuten belooft het een buitengewoon interessant gebeuren te worden en we nodigen je uit om hieronder met ons mee te kijken via de livestream. Vanzelfsprekend zullen we alle nieuwtjes ook direct publiceren! De showcase gaat om 22:00 uur van start.