Het is niet omdat één generatie consoles ingeruild wordt voor een andere, dat oudgedienden in de kou moeten blijven staan. Dat bewijst Sony alvast door een aantal van hun titels voor de PlayStation 5 eveneens uit te brengen op de PlayStation 4.

Eerder hoorden we al dat Spider-Man: Miles Morales op beide platformen zou verschijnen. Nu mogen we ook Horizon: Forbidden West en Sackboy: A Big Adventure aan dat lijstje toevoegen. De PS4 is misschien verouderd… maar nog lang niet dood.