Tijdens de PlayStation 5 showcase heeft Capcom een nieuwe Resident Evil 8: Village trailer getoond. Daarin wordt een sprookje verteld over een meisje dat verdwaald in het bos. Het blijft allemaal erg cryptisch, maar hoe meer we van de game zien, hoe meer het op een moderne Resident Evil 4 begint te lijken. Dat gevoel wordt extra benadrukt als de trailer afsluit met een eerste blik op de merchant, daar waar je in deel 4 zo afhankelijk van was. De trailer zie je hieronder: