Vanavond was de grote PlayStation 5 showcase en daar is eindelijk de releasedatum en prijs van de next-gen console aangekondigd. De PlayStation 5 Digital Edition en PlayStation 5 normaal met disc-drive lanceren beide op 12 november in de Verenigde Staten, Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea.

Vervolgens is er een tweede release op 19 november voor de rest van de wereld en dus ook de Benelux. Een flink aantal landen krijgt de PlayStation 5 dus een week eerder, iets waar al eerder geruchten over gingen.

Qua prijs is ook de kogel door de kerk, de PlayStation 5 Digital Edition kost €399,99 en de PlayStation 5 met disc-drive kost €499,99. Hierin is het belangrijk om voor jezelf te bepalen hoe vaak je de disc-drive wil gaan gebruiken en hoe je wilt dat jou toekomst qua gaming eruit gaat zien. Zo is de kans aanzienlijk groter dat er deals zijn met fysieke games die je mogelijk niet voor dezelfde prijs in de PlayStation Store gaat vinden.

De PlayStation 5 met disc-drive, al dan wel €99,99 duurder, geeft je dan ook de meest complete ervaring. Als consument is het belangrijk om hier goed over na te denken, dit extra bedrag kan je namelijk in de toekomst nog mogelijke besparingen opleveren met het kopen van fysieke games.