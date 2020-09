De dubbele kortingen die je in de speciale sale voor PlayStation Plus abonnees in de PlayStation Store kunt vinden is niet het enige deze week. Ook is er nog een andere sale van start gegaan die je hier kan vinden.

Deze sale heeft als benaming ‘Games voor nog geen €20,-‘, die we vaker zien en daarin zijn over de 150 games scherp geprijsd. Hieronder hebben we alle aanbiedingen op een rijtje gezet, dus kijk zeker even of er wat voor je tussen zit.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – Van €24,99 voor €18,98

Ashen – Van €39,99 voor €19,99

Ashen: Nightstorm Isle – Van €9,99 voor €4,99

Assassin’s Creed: Freedom Cry – Van €14,99 voor €7,49

Assassin’s Creed: Origins – Season Pass – Van €39,99 voor €15,99

Dead Rising Triple bundelpakket – Van €49,99 voor €14,99

Dead Rising 4: Frank’s Big Package – Van €49,99 voor €9,99

DOOM – Van €19,99 voor €5,99

DOOM 64 – Van €4,99 voor €2,49

F1 2018 – Van €49,99 voor €8,99

Far Cry: Primal – Van €29,99 voor €9,89

Deus Ex: Mankind Divided – Season Pass – Van €14,99 voor €2,99

Don’t Starve Together: Console Edition – Van €14,99 voor €5,99

Don’t Starve Mega Pack – Van €26,99 voor €10,79

Heavy Rain – Van €29,99 voor €9,89

Helldivers: Superaarde Ultimate Edition – Van €29,99 voor €7,49

Just Cause 3 – Van €19,99 voor €3,99

Just Cause 3: XXL Edition – Van €29,99 voor €5,99

Just Cause 4 – Gold Edition – Van €59,99 voor €19,99

Monopoly Family Fun Pack – Van €29,99 voor €14,99

Monopoly Plus – Van €14,99 voor €7,49

The Crew 2 Standard Edition – Van €49,99 voor €14,99

The Crew 2 – Season Pass – Van €39,99 voor €19,99

De Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection – Van €39,99 voor €12,79

The Wolf Among Us – Van €14,99 voor €4,49

Tom Clancy’s The Division – €29,99 voor €9,59

Naruto to Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition – Van €94,99 voor €14,24

STEEP – Van €19,99 voor €9,99

Steep X Games Gold Edition – Van €39,99 voor €18,00

Strange Brigade – Van €49,99 voor €9,99

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Van €24,99 voor €9,99

Outer Wilds – Van €23,99 voor €15,99

Outward – Van €39,99 voor €15,99

Team Sonic Racing – Van €39,99 voor €19,99

Tekken 7 – Rematch Edition – Van €79,99 voor €17,59

The Telltale Batman Shadows Edition – Van €29,99 voor €8,99

Rayman Legends – Van €19,99 voor €9,99

Redeemer: Enhanced Edition – Van €29,99 voor €11,99

RIDE 2 Special Edition – Van €69,99 voor €10,49

Riverbond – Van €21,99 voor €9,89

Shadow Warrior – Van €29,99 voor €7,49

Sniper Elite 3 Ultimate Edition – Van €39,99 voor €7,99

Solitaire – Van €9,99 voor €1,49

Sonic Forces – Van €39,99 voor €9,99

Sonic Mania – Van €19,99 voor €9,99

Ultieme Sound Shapes-bundel – Van €14,99 voor €4,94

Space Hulk Bundle – Van €39,99 voor €12,39

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – Van €39,99 voor €19,99

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D – Van €34,99 voor €15,99

Yooka-Laylee: Buddy Duo Bundle – Van €44,99 voor €17,99

TT Isle of Man – Ride on the Edge – Van €49,99 voor €11,99

Trials Rising – Van €24,99 voor €9,99

Trials Rising – Digital Gold Edition – Van €39,99 voor €14,39

Tour de France 2019 – Van €39,99 voor €11,59

Trackmania Turbo – Van €29,99 voor €9,59

Watch_Dogs Complete Edition – Van €29,99 voor €7,49

Super Bomberman R – Van €39,99 voor €9,99

Syberia 3 – Van €49,99 voor €12,49

Beyond: Two Souls – Van €29,99 voor €9,89

Brawlout – Van €19,99 voor €5,99

Brawlout Deluxe Editie – Van €29,99 voor €8,99

Batman: The Enemy Within – Season Pass – Van €14,99 voor €4,49

Batman – The Telltale Series – Season Pass – Van €14,99 voor €4,49

Ben 10 – Van €19,99 voor €6,99

Trails of Cold Steel III: Standard Cosmetic Bundle – Van €14,99 voor €7,49

Asterix and Obelix XXL3: The Crystal Menhir – Van €39,99 voor €15,99

Astroneer – Van €29,99 voor €19,98

For Honor Year 3 Pass – Van €29,99 voor €14,99

For The King – Van €24,99 voor €8,49

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – Van €29,99 voor €14,99

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – Van €29,99 voor €10,49

Agatha Christie – The ABC Murders – Van €19,99 voor €3,99

American Fugitive – Van €19,99 voor €6,79

Carnival Games – Van €39,99 voor €9,99

Brick Breaker – Van €9,99 voor €3,49

2Dark – Van €19,99 voor €3,99

Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard – Van €29,99 voor €10,49

Garfield Kart – Furious Racing – Van €29,99 voor €11,99

Handball 17 – Van €19,99 voor €3,99

Planet of the Eyes – Van €9,99 voor €1,99

Premium Pool Arena – Van €9,99 voor €3,99

Code Vein Season Pass – Van €24,99 voor €12,49

Code Vein: Frozen Empress – Van €9,99 voor €7,49

Code Vein Hellfire Knight – Van €9,99 voor €7,49

Code Vein: Lord of Thunder – Van €9,99 voor €7,49

Crayola Scoot – Van €29,99 voor €6,89

Dragon Ball FigherZ – Android 17 – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Anime Music Pack – Van €14,99 voor €5,99

Dragon Ball FigherZ – Anime Music Pack 2 – Van €14,99 voor €5,99

Dragon Ball FigherZ – Bardock – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Broly – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Broly (DBS) – Van €4,99 voor €2,49

Dragon Ball FigherZ – Commentator Voice Pack – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Cooler – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Gogeta (SSGSS) – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Goku – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Goku (GT) – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Jiren – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Vegito (SSGSS) – Van €4,99 voor €1,99

Dragon Ball FigherZ – Zamasu (Fused) – Van €4,99 voor €1,99

Fort Boyard – Van €29,99 voor €11,99

DUCATI – 90th Anniversary – Van €9,99 voor €1,99

Epic Word Search Collection – Van €7,99 voor €3,99

Epic Word Search Collection 2 – Van €7,99 voor €3,99

Death Squared – Van €13,99 voor €2,09

Farmer’s Dynasty | Amazone D9 6000 – Van €2,99 voor €1,04

Farmer’s Dynasty Borne_Special_281 – Van €3,99 voor €1,39

Farmer’s Dynasty | Fliegl DK 110-88 – Van €2,99 voor €1,04

Farmer’s Dynasty Krampe Big Body 900 – Van €2,99 voor €1,04

Hohokum – Van €12,99 voor €4,93

Indianapolis Motor Speedway Track – Van €3,99 voor €1,19

Lovers in a Dangerous Spacetime – Van €14,99 voor €5,99

Mahjong – Van €9,99 voor €1,49

Mega Man X Legacy Collection – Van €19,99 voor €9,99

Mega Man X Legacy Collection 1+2 – Van €38,99 voor €18,98

Mega Man X Legacy Collection 2 – Van €19,99 voor €9,99

Metal Wolf Chaos XD – Van €24,99 voor €12,49

Motorcycle Club – Van €19,99 voor €1,99

Nex Machina – Van €19,99 voor €3,99

Trials Fusion – Van €19,99 voor €9,99

Trials Fusion The Awesome MAX Edition – Van €39,99 voor €8,39

Outcast – Second Contact Golden Weapons Pack – Van €3,49 voor €1,04

Overlord: Fellowship of Evil – Van €17,99 voor €3,59

Overpass Drive With Style – Van €2,99 voor €1,79

Overpass Expert Vehicles Pack – Van €6,99 voor €4,19

Overpass Smart Start Pack – Van €2,99 voor €1,79

Overpass Yamaha Special Pack – Van €5,99 voor €3,59

V-Rally 4 – Van €59,99 voor €10,19

Trivial Pursuit Live! – Van €14,99 voor €7,49

Tropico 6 – Llama of Wall Street – Van €9,99 voor €4,99

TT Isle of Man 2 Ducati 900 – Mike Hailwood 1978 – Van €4,99 voor €1,99

TT Isle of Man 2 Pro Newcomer Pack – Van €2,99 voor €1,19

TT Isle of Man – King of the Mountain – Honda ‘TT Legends’ CBR – Van €2,99 voor €1,19

Tennis World Tour – Andre Agassi – Van €3,99 voor €0,39

Tennis World Tour – Coach Sophie Walker – Van €4,99 voor €0,49

Tennis World Tour – John McEnroe – Van €3,99 voor €0,39

Tennis World Tour – Kristina Mladenovic – Van €2,99 voor €0,29

Tennis World Tour – Legends Bonus Pack – Van €19,99 voor €2,99

Tennis World Tour – Rafael Nadal – Van €6,99 voor €1,04

Tennis World Tour – Skill Cards Pack – Van €2,99 voor €0,29

Terraria – PlayStation 4 Edition – Van €18,99 voor €9,49

The Blackout Club – Van €24,99 voor €13,74

Sidecar Thrill – Van €6,99 voor €1,74

Ugly Dolls: An Imperfect Adventure – Van €39,99 voor €6,39

Unruly Heroes – Van €19,99 voor €9,99

Career Booster – Van €4,99 voor €0,74

V-Rally 4 Chevrolet Camaro ZL1 – Van €3,99 voor €0,59

V Rally 4 Citroën DS3 RX – Van €3,99 voor €0,59

V-Rally 4 – Ford GT 2006 – Van €3,99 voor €0,59

V-Rally 4 Roadbook – Van €6,99 voor €1,04

V-Rally 4 Season Pass – Van €24,99 voor €3,74

V-Rally 4 Volkswagen I.D.R Pikes Peak – Van €3,99 voor €0,59

Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Via onze partner KaartDirect.nl kun je hier op een gemakkelijke en snelle wijze je PSN-tegoed aanvullen.