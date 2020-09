Vanaf morgen is Crysis Remastered dan eindelijk verkrijgbaar. Het origineel verscheen in 2007 en wist toen menig pc op de knieën te brengen en nu krijgt de game dus zo’n 13 jaar later een heruitgave. Natuurlijk mogen een aantal moderne grafische foefjes niet ontbreken zoals ray tracing, global illumination en 8K textures.

Hoe dat er uiteindelijk uitziet in de game kun je zien in de onderstaande trailer, die Crytek heeft vrijgegeven. Crysis mag dan ruim 10 jaar oud zijn, grafisch staat het nog steeds z’n mannetje. Crysis Remastered verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

“Crysis Remastered takes advantage of current-generation hardware and technology advances in CryEngine to bring a range of visual features to Crysis, including ray tracing, global illumination (SVOGI), rippling caustics, up to 8K textures (including an 8K Nanosuit), enhanced particle and explosion effects, and more. And on PC, players can experience the game in the “Can It Run Crysis?” mode, an ultra-high graphics setting that will push even the most powerful hardware to its limits!”