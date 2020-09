Arizona Sunshine kwam drie jaar geleden uit voor PlayStation VR en wist redelijk te scoren. Nadien zijn er verschillende uitbreidingen verschenen en is de ontwikkelaar zich nog meer op vr gaan richten. Voor Embracer Group – het moederbedrijf van THQ Nordic – is het in ieder geval interessant genoeg om de ontwikkelaar op te kopen.

Vertigo Games is namelijk opgekocht voor $50 miljoen, maar behoudt zijn senior manager. De ontwikkelaar zal onafhankelijk opereren onder Koch Media. Er zijn op het moment zes projecten waar aan wordt gewerkt door de studio’s in Rotterdam en Los Angeles. De enige game die al bekendgemaakt is, is After the Fall, een multiplayer vr first -person shooter, die coöp-actie biedt voor vier spelers.

Koch Media CEO Dr. Klemens Kundratitz laat weten dat de reden om Vertigo Games op te kopen is dat vr-gaming steeds populairder wordt en Embracer Group ook op dit vlak de beste games wil bieden.

“The virtual reality gaming market seems to be on the edge of really taking off with the coming together of better, more accessible hardware and more and more high-quality content being released and announced. We believe that now is the time to accelerate and in Koch Media and Embracer we have found the perfect partner to do so together with.”