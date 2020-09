Het kersverse Starward Industries – waar voormalig CD Projekt RED producent Marek Markuszewski werkzaam is – heeft een nieuwe first-person sciencefiction thriller aangekondigd. De game in kwestie heet ‘The Invincible’ en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Stainslaw Lem. De twaalfkoppige studio werkt nu al een tijdje in het geheim aan hun eerste titel, die in 2021 moet verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

The Invincible speelt zich af in een retro-futuristische tijdlijn, je ontwaakt als ruimtewetenschapper en ontdekt dat je op een vijandige planeet zit. Je gaat op zoek naar je resterende crewleden en ondertussen ontrafel je de mysteries van de planeet Regis III.

Ten slotte heeft Starward Industries – naast een sfeervolle muziekpreview – ook een eerste reeks screenshots vrijgegeven, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken: