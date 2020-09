Afgelopen juli was Take-Two Interactive – het moederbedrijf van 2K Games en Rockstar – één van de eerste bedrijven die aankondigde dat ze de prijzen voor next-gen games zouden gaan verhogen. Als voorbeeld namen zij de PlayStation 5 versie van NBA 2K21 (van uitgever 2K Games), die een adviesprijs van €74,99 meekrijgt.

In gesprek met Protocol verdedigt Take-Two CEO Strauss Zelnick nu die beslissing. Hij wijst met name op het feit dat productiekosten van videogames in de afgelopen vijftien jaar met 200 tot 300% gestegen zijn, zonder dat er een prijsverhoging is geweest voor de consument. Met andere woorden: men levert een relatief grotere game tegen dezelfde prijs dan tien jaar geleden het geval was:

“The bottom line is that we haven’t seen a front-line price increase for nearly 15 years, and production costs have gone up 200 to 300%. More to the point – since no one really cares what your production costs are – what consumers are able to do with the product has completely changed. We deliver a much, much bigger game for $60 or $70 than we delivered for $60 10 years ago.”