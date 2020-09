Het is geen nieuws meer dat Rocket League free-to-play gaat, alleen was het nog niet bekend wanneer dit exact zou gaan gebeuren. Nu weten we dat wel, Psyonix meldt dat 23 september de datum zal zijn vanaf wanneer je Rocket League gratis kunt spelen.

Vandaag is er al een update beschikbaar voor de populaire game, die al wat voorbereidend werk doet voor de free-to-play versie. Zo worden competitieve toernooien en Challenges toegevoegd. Je kan na het installeren van de update ook je progressie meenemen naar elk ander platform.

Kortom: Het maakt dus niet meer uit of je Rocket League op de Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 of pc wilt spelen, je kan te allen tijde hetzelfde account gebruiken.