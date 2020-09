Volgende week vrijdag ligt Mafia: Definitive Edition in de winkels en daarmee is de gehele trilogie op onder andere de PlayStation 4 speelbaar. Onze eerste indruk was onlangs al erg positief, zoals je hebt kunnen lezen.

De game is vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd, ziet er grafisch erg strak uit en is voorzien van een gevarieerde soundtrack. 2K Games en Hangar 13 hebben nu bekendgemaakt uit welke nummers deze soundtrack zoal bestaat, zie daarvoor de afbeelding hierboven of de lijst hieronder.