Gespeeld: FIFA 21 – Aan de slag met de carrièremodus – We zitten alweer halverwege september en dat betekent dat over minder dan een maand FIFA 21 verschijnt. Je hebt nog even de tijd voordat je je nieuwe virtuele kicksen onder kunt binden en dat komt goed uit, want in die tijd kan je over onze bevindingen met FIFA 21 tot zover lezen. Niet lang geleden zijn we immers al flink met de gameplay in de weer geweest, waarna we tevens een diepere kijk kregen op onder andere VOLTA, de carrièremodus en FIFA Ultimate Team. Recent konden we opnieuw, nog uitgebreider, met de carrièremodus aan de slag. Dat lieten we ons natuurlijk geen tweede keer zeggen. Vandaar deze derde en tevens laatste preview alvorens we straks daadwerkelijk het veld opgaan voor de echte wedstrijden.

Speler of manager?

Zoals inmiddels gebruikelijk is, kies je aan het begin van je carrière voor een rol als speler of manager. Wanneer je als speler begint, kan je logischerwijs weer kiezen voor een onervaren naam bij een kleine club. Of je kan jezelf gelijk meer druk opleggen door voor een ervaren speler bij een gevestigde club te kiezen. Want bij een grote naam qua speler en club horen natuurlijk grote doelstellingen en verwachtingen. Nadat je alles, zoals de lengte van de te spelen wedstrijden en de te hanteren muntéénheid goed hebt ingesteld, kan je aan de slag. Het menu binnen de game waar je gelijk in terecht komt ziet er overzichtelijk uit. In één oogopslag zie je de kalender, de stand, de statistieken van de speler en je hebt de optie om een training te beginnen. Een goed begin dus.

Trainen is een belangrijk element binnen je carrière, want dit helpt je om je als speler te ontwikkelen. Je kan vijf trainingssessies per week doen en die kan je weer onderverdelen in speciale disciplines. Hierbij kan je bijvoorbeeld verschillende aanvallende scenario’s oefenen of werken aan het nemen van directe vrije trappen. Je kan ervoor kiezen om braaf al deze trainingen af te werken, maar als je daar geen zin in hebt kun je het de game ook laten simuleren. Hoe dan ook, je bouwt met je speler echt door op je eigen vaardigheden. Speel je de trainingen zelf, dan heb je het verbeteren van je eigen vaardigheden zelf in de hand. Kies je voor simulatie, dan bestaat er wel het risico dat je speler zich niet zo snel doet ontwikkelen als je misschien zou willen. Dit omdat de AI dan voor jou de prestaties van de spelers invult.

Veel ambitie

Ben je als speler een redelijk bekende naam en speel je bij een vrij grote club? Dan horen daar zoals aangegeven dus ambitieuze doelstellingen en verwachtingen bij. Daar word je aan het begin van je carrière dan ook zeker op gewezen. Zo krijg je bij de start van het seizoen direct te zien wat de club exact van je verwacht en gaandeweg dien je dit in de gaten te houden. Des te meer reden om van te voren goed na te denken over hoe je wedstrijden aanpakt, want je hebt hierin drie verschillende opties. Je kan een wedstrijd spelen waarbij je alleen de speler uit je carrière controleert, je kan alle spelers uit het team controleren of je kan de gehele wedstrijd laten simuleren. Bij dat laatste kom je direct bij de uitslag uit, al is het niet altijd verstandig om daarvoor te kiezen.

Zeker in belangrijke wedstrijden tegen grotere clubs doe je er goed aan om de wedstrijd in ieder geval zelf te spelen. Want wanneer je tijdens de wedstrijd een ruime voorsprong hebt genomen, kan je er tussentijds voor kiezen om jezelf te wisselen en middels een simulatie naar het einde te gaan. Het leuke van de doelstellingen die je meekrijgt is onder andere dat je als speler een bepaald constant niveau moet aanhouden tijdens de wedstrijden. Dit wordt tot uiting gebracht in een cijfer en gaandeweg de wedstrijd zie je je eigen cijfer telkens omlaag of omhoog verspringen. Afhankelijk van of je in vorm bent of niet. Tussentijds en aan het eind van een wedstrijd kan je in het menu de feedback van de manager lezen. Dan weet je wat je mogelijk moet doen om de gestelde doelstelling per wedstrijd (alsnog) te kunnen behalen.

Toernooi in het voorseizoen

Als manager is het minstens zo belangrijk om een gedegen voorbereiding te draaien met je hele selectie. Daarin kan je er aan het begin voor kiezen om een toernooi in het voorseizoen te spelen. Nog voor de daadwerkelijke competitie begint. Dat is nog steeds erg handig om te doen, omdat spelers zich gelijk doorontwikkelen door het spelen van dit soort vriendschappelijke wedstrijden. Daardoor is de kans ook groter dat jouw team beter aan de competitie begint. Om je team goed te kunnen managen dien je de ontwikkeling van alle individuele spelers in de gaten te houden. Als de ontwikkeling van een speler namelijk stagneert en hij speelt nog steeds in de basis, dan kan dit uiteindelijk van invloed zijn op de prestaties van je hele team. Om de ontwikkeling per speler te monitoren kan je je ‘Squad Hub’ gebruiken. Hier kun je per speler informatie vinden over diens contract, over zijn statistieken, over zijn ontwikkelingsplan en over zijn vaardigheden.

Evenals dat je hier informatie kunt vinden over spelers die je op huurbasis wilt aantrekken, kan je hier ook de voortgang van de contractonderhandelingen volgen. Het is verder belangrijk om je spelers op bepaalde momenten te trainen, maar ook om ze op andere momenten rust te geven. Bijvoorbeeld voor en ná bepaalde wedstrijden. Naast dat je het beste gedoseerd met trainingen om kunt gaan, dien je tevens rekening te houden met drie pijlers waar de ontwikkeling van een speler op rust. Deze drie zijn: scherpte, fitheid en algemene moraal. Dit staat weer gelijk aan bepaalde scores en die zakken of die stijgen naargelang hoe jij als trainer met de betreffende speler omgaat. Wanneer je ervoor kiest om spelers op de bank te houden, dan zullen die scores omlaag gaan. Speelt iemand veel en is hij ook nog eens succesvol, dan stijgen al zijn scores en wordt hij beter op de hierboven genoemde onderdelen.

Dezelfde zaakwaarnemer voor veel spelers…

Ook in dit segment van de carrière kan je er als manager voor kiezen om spelers te laten trainen op bepaalde disciplines. Hierbij krijg je ook weer de keuze voor simulatie en hetzelfde geldt voor het spelen van de wedstrijden. In die zin komt het allemaal redelijk overeen met een spelerscarrière. Als manager krijg je na een wedstrijd wel nog met extra zaken te maken, zo kun je je team motiveren door met de pers te praten, hoewel dat afhankelijk is van de antwoorden die je geeft. Dat is overigens weinig nieuws onder de zon, dat kennen we immers al van het vorige deel en het stoort ons nog steeds een beetje dat we dat niet kunnen overslaan. Het blijft een wat saai element binnen het geheel, gezien je als manager weinig meer doet dan je hoofd schudden. Datzelfde geldt voor onderhandelingen met spelers, waarbij het er op lijkt dat bijna alle spelers dezelfde zaakwaarnemer hebben, maar dat zijn details.

Voorlopige conclusie

We hebben nu behoorlijk met FIFA 21 kunnen spelen en met de carrièremodus lijkt het wel weer snor te zitten. De fundering werd vorig jaar al gelegd met FIFA 20 en daar bouwt EA gestaag op door. Je wordt als speler en als manager nog meer in het diepe gegooid. In de zin van dat je meer nauwgezet je eigen ontwikkeling en die van je spelers in de gaten zult moeten houden. Dat is de sleutel tot succes en dat houdt het interessant. Het enige wat de ervaring enigszins ontregelt zijn de cut-scènes waarin je als manager optreedt, die voegen naar ons idee weinig toe. Tevens is het jammer dat je die niet weg kunt klikken. Desalniettemin lijkt er voor liefhebbers echter weer genoeg in het vat te zitten om een jaar lang vermaakt te worden!