Battle Royale-games zijn nog steeds ontzettend populair en springen als paddenstoelen uit de grond. Warzone is hier natuurlijk een bekend voorbeeld van en is inmiddels de 75 miljoen spelers voorbij. Activision kan trots op het succes zijn en de uitgever lijkt deze ervaring nu ook naar mobiele apparaten te willen brengen.

Daar wordt sterk naar gehint in een nieuwe vacature op de website van de uitgever. Deze vacature is inmiddels offline gehaald, maar er zijn wel afbeeldingen van gemaakt. Zoals je in de onderstaande screenshots kunt zien ben je als executive producer verantwoordelijk voor een ‘nieuwe AAA-titel FPS’ voor de Call of Duty franchise.

De codenaam van de vacature is zoals je kunt zien “WZM” en in de tweede screenshot worden letterlijk de woorden ‘Warzone Mobile’ gebruikt. Hoe deze mobiele versie van Warzone zal uitpakken is natuurlijk nog de vraag en ook is het wachten tot een officiële aankondiging.