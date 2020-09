F1 2020 ligt al een tijdje in de schappen en de game beviel uitstekend zoals je in onze review kan lezen. De game is nu voorzien van nieuwe content door Codemasters en er is nu ook een tweede Podium Pass beschikbaar gesteld. Deze Podium Pass bevat zowel gratis als VIP content.

Met de tweede Podium Pass krijg je toegang tot 30 nieuwe levels aan content. Zo zijn er exclusieve emotes en poses die je op het podium kunt gebruiken vrij te spelen en er zijn veel nieuwe cosmetische items beschikbaar. Spelers die de VIP-versie aanschaffen kunnen 10.000 virtuele credits terugverdienen om de toekomstige Series Three Podium Pass aan te schaffen.