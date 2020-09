Na een eerder lek is de bevestiging nu daar: Final Fantasy XVI is in ontwikkeling en komt naar de PlayStation 5. Dit kondigden Sony en Square Enix zojuist tijdens de PlayStation 5 showcase aan. Dit deden ze met een trailer die naast animaties ook in-game footage bevat.

De beelden zijn vanaf de pc gecaptured die de PlayStation 5-versie nabootst. Tot slot geeft de trailer aan dat Final Fantasy XVI een exclusieve game voor de PlayStation 5 console is. Verdere details ontbreken nog, maar die zullen vast snel volgen.

Bekijk de eerste beelden van Final Fantasy XVI hieronder.