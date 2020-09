Met Spider-Man: Miles Morales heeft Sony alvast een klapper op de planning staan voor de release van de PlayStation 5. Deze op zichzelf staande uitbreiding op Spider-Man PS4 zal Miles Morales volgen, die met zijn kersverse superkrachten New York tracht te beschermen tegen de slechterik van dienst. In dit geval is het de Thinkerer die de stadsbewoners het leven zuur maakt, voornamelijk door zijn troepen uit te rusten met allerlei levensgevaarlijke gadgets.

Gedurende Sony’s PS5 Showcase liet Insomniac Games voor het eerst gameplay zien van Spider-Man: Miles Morales. De game speelt zich af gedurende de winter, wat de ontwikkelaar de kans geeft om met een ondergesneeuwd New York uiterst sfeervolle beelden op je scherm te toveren. De actie die op deze eerste indruk volgt, maakt goed gebruik van de elektrische krachten die Morales tot zijn arsenaal mag rekenen. En oh ja, er wordt ook een brug in as gelegd. Enjoy!