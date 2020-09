Vanavond is tijdens de PS5 showcase een nieuwe gameplaydemo getoond van Call of Duty: Black Ops Cold War. In deze demo zagen we een bijzondere combinatie tussen sniper-gameplay en de welbekende over-the-top Call of Duty actie. Het begint namelijk met een prachtige openingsscène waar een sniper-kogel met hoog kaliber in de stijl van Sniper Elite zijn weg vindt naar het hoofd van de vijand.

Vervolgens breekt de pleuris los, zoals je van de franchise gewend bent, en is het aan de speler om een vliegtuig te stoppen. We zien hier een prachtige combinatie van meerdere Call of Duty games samengesmolten tot een volwassen geheel met een spectaculaire singleplayer missie tot gevolg.

Met een kleine RC-auto, die we natuurlijk allemaal nog kennen uit de Black Ops sub-franchise, wordt de vliegtuig tot een halt gebracht. Dit gebeurt natuurlijk niet al te vriendelijk, maar met een gigantische explosie.

Je checkt de beelden hieronder, de game zelf komt dit najaar uit op de PS5. De multiplayer alpha is dit weekend live op de PS4, van 18 september tot en met 20 september, de pre-load hiervan begint morgen.