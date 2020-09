Al jaren horen we regelmatig geruchten opduiken over een Harry Potter RPG waarin we zelf een carrière op Hogwarts mogen uitbouwen. Op Sony’s PS5 showcase werd de game nu eindelijk aangekondigd. Het spel luistert naar de titel Hogwarts Legacy en ziet er op basis van de eerste trailer alvast behoorlijk magisch uit.

Voor fans van J.K. Rowlings ‘Wizarding World’ vormden deze beelden alvast een feest van herkenning. Een voice-over vertelt ons ondertussen wat we zoal kunnen verwachten. In Hogwarts Legacy creëer je een eigen avontuur, terwijl je naar Hogwarts School of Witchcraft en Wizardry trekt. Naar school gaan in stijl, zeg maar.