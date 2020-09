Capcom heeft tijdens de PS5 showcase het bestaan van de Devil May Cry 5: Special Edition aangekondigd. Met drie en vier had Capcom al eerder Special Editon uitgberacht waarin je met extra personages kon spelen. Altijd was Verghil de grote attractie en nu is dit ook weer het geval.

De Special Edition van Devil May Cry 5 is zojuist aangekondigd en zal digitaal met de laucnh van de PLayStation 5 gekocht kunnen worden. Het lijkt erop dat je naast Vergil als speelbare personage ook extra modi erbij krijgt, want de beelden lieten merkwaardig volle beelden zien van vijanden. Over een retail versie is niks gezegd.