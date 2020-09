Tijdens de PlayStation 5 showcase heeft Sony een nieuwe extra voor PlayStation Plus abonnees aangekondigd: de PlayStation Plus Collection. Dit geeft abonnees toegang tot een reeks topgames die voor de PlayStation 4 zijn verschenen. Deze PS4-toppers worden beschikbaar gesteld om te downloaden en spelen, bovenop het reguliere aanbod van wat PlayStation Plus te bieden heeft.

Hoelang de games beschikbaar zijn en of de line-up zal variëren over tijd is niet bekend, gezien Sony nauwelijks details bekend heeft gemaakt. Zodra ze meer informatie delen lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.

For PlayStation Plus members, we’ll have a special new offering on PS5 – the PlayStation Plus Collection**. PS5 owners with PS Plus will be able to download and play a curated library of PS4 games that defined the generation, like Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 and many more. The PS Plus Collection will be an added benefit to the existing PS4 benefits that PS Plus members receive for a single subscription price.