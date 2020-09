Nadat bij de vorige PlayStation 5 showcase de remake van Demon’s Souls dan eindelijk officieel werd aangekondigd, pakte Sony tijdens de showcase van vandaag opnieuw uit met de game – dit keer met de eerste gameplaybeelden van de lang verwachte remake. Grafisch is het in ieder geval een wereld van verschil en vooral het snelle laden tussen locaties valt op. We hebben echter nog steeds geen releasedatum te zien gekregen. Je kunt hieronder van de beelden genieten: