‘Ragnarok komt eraan’. Meer dan die woorden, een onheilspellend logo en een grommende Kratos op de achtergrond heeft Sony Santa Monica niet nodig om ons enthousiast te maken. Veel had de afsluitende teaser van Sony’s PS5 showcase niet om het lijf… maar de spanning was haast tastbaar. En de hypemachine is bij dezen in gang gezet.

Ragnarok, oftewel het mythische einde van de Noorse wereld, werd eerder reeds op semi-komische wijze verkend in Thor: Ragnarok, een film uit Marvel universum. Veel informatie hebben we nog niet tot onze beschikking, maar iets zegt ons dat het vervolg op God of War een veel meer duistere versie van deze ondergang voor ogen heeft.

Ergens in 2021 weten we het antwoord…