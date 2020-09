Five Nights At Freddy’s heeft inmiddels bekendheid verworven als een loepzuivere jumpscare simulator. De game beschikt echter ook over een oprecht creepy sfeertje dat horrorfans wereldwijd heeft weten te overtuigen. Het is dan ook geen al te verrassend nieuws dat de franchise zich momenteel een weg aan het banen is naar de volgende generatie consoles.

Op Sony’s PS5 showcase kregen we een korte trailer van het nieuwste deel voorgeschoteld. De game luistert naar de titel Five Nights At Freddy’s: Security Breach en de eerste beelden lijken vooral op meer van hetzelfde te wijzen. Met een obligatoire, verdomd luide jumpscare aan het einde… dus als je een hoofdtelefoon op hebt, dan ben je bij dezen gewaarschuwd.