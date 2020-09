Vanavond lieten Sony en Insomniac Games nieuwe beelden van Spider-Man: Miles Morales zien en de focus lag toen voornamelijk op de gameplay. Na de presentatie werd er een bericht op het PlayStation Blog gedeeld met extra informatie.

Spider-Man uit 2018 komt naar de PlayStation 5, maar dan niet alleen als backwards compatible titel. Er zal ook een remaster uitkomen en die zit bij Miles Morales inbegrepen, wel stuwt dit de prijs van €50,- naar €70,-.

Geen behoefte aan die game? Dan ben je voor vijf tientjes klaar met Miles Morales als stand-alone titel. Die verschijnt overigens ook voor de PS4 en kan weer gratis geüpgrade worden naar de PS5 als je daar klaar voor bent.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales also supports a next-gen upgrade path, so even if you aren’t ready to upgrade to PS5 just yet, there’s nothing stopping you from buying the PS4 version and enjoying the game alongside everyone else at launch. While it doesn’t have the enhancements made possible by the console in the PS5 version, the game still looks beautiful on PS4 and PS4 Pro, and you can rest easy that when you do make the jump to PS5, the game comes with you.