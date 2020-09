Na een hele boel nieuwe beelden en die langverwachte bekendmaking van de PlayStation 5 prijs en releasedatum, weten we nu dankzij Geoff Keighley dat de PlayStation 5 pre-orders vanaf morgen bij een beperkt aantal retailers beschikbaar zijn.

Aangezien Sony er helemaal niets over gezegd tijdens de PlayStation 5 showcase, hebben we uiteraard geen idee welke retailers dat voor ons zijn. Naar verwachting gaat dit om Bol.com en Mediamarkt. Je kunt op de Bol.com PS5 pagina alvast aangeven dat je een email wilt ontvangen zodra het product beschikbaar is. Succes allemaal!