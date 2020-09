Take-Two Interactive was de eerste uitgever die aankondigde een hogere prijs voor next-gen games te vragen en nu volgt ook Sony. Via een PlayStation Blog bericht komen we te weten dat de volwaardige PlayStation 5 releases een nieuwe adviesprijs kennen.

De launchgames van Sony die hieronder vallen zijn Demon’s Souls (remake) en Destruction All Stars, die een adviesprijs kennen van €79,99. Ook Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition kent die prijs, maar daar zit de remaster van Spider-Man bij.

Nu ook Sony deze prijs hanteert kan het haast niet anders dat games op vrij korte termijn na het verschijnen van de PlayStation 5 €79,99 gaan kosten. Goedkopere games zijn de stand-alone Miles Morales (€59,99) en Sackboy A Big Adventure (€69,99).

Opvallend is overigens wel dat Sony stelt dat hun games zullen variëren in prijs van $49,99 tot $69,99. In euro’s valt het aanzienlijk hoger uit dus de vraag is even of we in Europa inderdaad veel duurder uit zijn of dat het om typfouten gaat.