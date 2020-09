De PlayStation 5 showcase van gisteravond werd vooraf gegaan en afgesloten met beelden van games die op de nieuwe console van Sony te spelen zullen zijn. Deze twee video’s hebben we voor jullie onder dit bericht gezet om nog eens rustig te bekijken.

De titels die onder andere voorbij komen zijn: Horizon: Forbidden West, Final Fantasy XVI, Hitman III en Ratchet and Clank: Rift Apart. Natuurlijk wordt de PlayStation 5 zelf in volle glorie getoond en ook zijn de verschillende accessoires voor de next-gen console te zien.