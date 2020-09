Fortnite is nog steeds ongekend populair, dus het is niet vreemd dat deze titel ook op de PlayStation 5 zal verschijnen. Er waren alleen nog geen gameplaybeelden getoond, maar daar is nu verandering in gekomen.

Epic Games heeft voor het eerst een kijkje gegeven op de PlayStation 5-versie van Fortnite door middel van een korte trailer. Het zal niet heel erg lang duren voordat je de game daadwerkelijk kunt spelen, want het gaat om een launchgame voor de nieuwe console van Sony.

De eerste PlayStation 5 gameplaybeelden van Fortnite kan je hieronder bekijken.