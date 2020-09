De PlayStation 5 zal PlayStation 4 games kunnen afspelen via de backwards compatible feature, maar er was langdurig onduidelijkheid over hoe uitgebreid dit zou zijn. Via een interview met Sony Interactive Entertainment president en CEO Jim Ryan hebben we nu duidelijkheid gekregen.

Hij stelt dat 99% van de PlayStation 4 bibliotheek backwards compatible is met de PlayStation 5. Dat betekent dat nagenoeg alle PS4-games op de nieuwe console van Sony te spelen zijn, maar welke titels buiten de boot vallen is nog niet bekend. Daar zal te zijner tijd vast een lijst van verschijnen.

We weten in ieder geval dat een aantal van Sony’s grootste games zullen werken, gezien die deel uitmaken van de PlayStation Plus Collection, wat gisterenavond aangekondigd werd.