De PlayStation 5 was vrijwel meteen overal uitverkocht toen de pre-orders opengingen kort na het evenement afgelopen week. Na de livestream was het wachten tot donderdagochtend alvorens de pre-orders geplaatst konden worden. Toegegeven, de prijzen zijn erg netjes met €400,- voor een Digital Edition en €500,- voor de disc editie. Sony positioneert zich op deze manier mooi tussen de prijzen van de komende Xbox consoles.

Neem daarbij dat we ook al weten welke launchtitels er zoal beschikbaar zijn, waarmee je straks in november lekker aan de slag kan. Maar toch is het in dit hele verhaal wel raar dat we eigenlijk nog bar weinig weten over de nieuwe console. Buiten dat kan ook gesteld worden dat de communicatie vanuit Sony op z’n zachtst gezegd erg rommelig is, met name na het evenement van donderdag. Geoff Keighley bracht namelijk in eerste instantie via Twitter meer duidelijke informatie dan Sony zelf deed, omdat veel cruciale details niet in de liveshow zaten.

Een voorbeeld is de situatie met Demon’s Souls. De getoonde beelden gaven geen ‘Holiday 2020’ aan en ook werd er een pc-versie gecommuniceerd. Later bleek het om een launchgame te gaan en van een pc-versie was toch weer geen sprake. Of wat te denken van de pre-orders die overal willekeurig geopend werden zonder duidelijk startsignaal om vervolgens tot de conclusie te komen dat alles direct is uitverkocht. Daar was anticiperen nauwelijks op mogelijk.

Dat had beter gekund, wat Sony zelf ook toegegeven heeft. Maar wat voor de console zelf geldt: We weten hoe deze eruitziet, wat de prijs is en welke games er voor verschijnen, plus welke service we met PlayStation Plus mogen verwachten. Verdere details zijn zo’n twee maanden voor de release nog steeds onbekend, dus in feite weet je in bepaalde mate niet wat je koopt. Best gek, want je koopt meestal pas iets als je weet wat het te bieden heeft als totaalpakket. Tegelijkertijd toont dit wel het vertrouwen dat de consument in Sony heeft, want men tikt gelijk €400 tot €500 euro af.

Het meest interessante is natuurlijk het punt dat geen van de consolemakers tot op heden effectief heeft laten zien wat de onderscheidende factor tussen current- en next-gen is. Ja, het is krachtiger, het laden gaat sneller, de controller is fantastisch, maar in de praktijk hebben we daar nauwelijks iets van gezien. De focus lag primair op de games en hoewel die er spectaculair uitzien, zegt dat uiteindelijk niet zo veel over de gameplay ervaring zelf en hoe dat verweven is met de functies, features en capaciteiten van een console.

Daarmee komen we tot de Jouw mening van deze week en dat is dat we eigenlijk nog ‘niks’ weten. Natuurlijk zijn de allerbelangrijkste details nu gedeeld, maar laten we wel wezen, in de praktijk hebben we nauwelijks iets gezien van waartoe de PlayStation 5 echt in staat is en wat de grote verschillen met de PlayStation 4 zijn. Ook het idee dat de communicatie van verschillende kanten komt in plaats van volledig dekkend te zijn in ofwel de liveshow ofwel op het PlayStation Blog, wekt een rommelige indruk. Daar staat bijvoorbeeld niks over backwards compatibility, maar moet je maar net oppikken in het nieuws dat het tussen neus en lippen door in een interview is gezegd.

Dat Geoff Keighley kort na de liveshow de meeste concrete informatie wist te delen is hoe je het ook wendt of keert wat gek. Hij blijft immers een journalist en niet een officieel Sony kanaal. Kortom, de indruk is een slordig georkestreerd gebeuren en het is nu echt tijd voor Sony om de deuren open te zetten en alles te delen. Dat lijkt ook wel zo netjes, want we hebben absurd lang moeten wachten op aanvullende informatie en met nog twee maanden te gaan is het wel erg fijn als je weet wat je mag verwachten. Eens? Of juist niet? Of heb je er een ander idee over? Wij werpen het natuurlijk op en het is aan jullie om er over te discussiëren, dat kan zoals altijd hieronder.