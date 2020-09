Reflectie: De waardeproposities van de volgende generatie consoles – Dames en heren, welkom bij deze nieuwe rubriek hier op PSX-Sense. Ik, Chris, zal samen met nog twee andere collega’s rond het eind van de maand een bepaald onderwerp onder de loep nemen om daar onze ongezouten mening over uit te spreken. Eenieder doet dat voor zichzelf, over elkaar heen of gewoonweg samen. We ventileren dan onze eigen kijk op een specifiek onderwerp, maar dan vooral vanuit het perspectief van een gamer in plaats van redacteur. Een nieuwe uitlaatklep waar we onze hersenspinsels delen en waar iedereen natuurlijk op mag reageren, wat zoals altijd hieronder kan.

Dat gezegd hebbende bekijken we deze maand de dealtjes die voor ons liggen met betrekking tot de volgende generatie. Microsoft en Sony hebben beide hun kaarten op tafel gegooid en een elk van ons deelt daarover zijn mening. Zo hebben beide partijen de prijzen gedeeld en ze komen met een waslijst aan mogelijkheden wat gecombineerd zeer interessant voor de consument is. Voor een ieder wat wils en dat maakt het toegankelijk. Zo kan je met de lage prijs van €299,- beginnen, want dan stap je in met de Xbox Series S. Een digital only console die je als een Game Pass machine kan zien. Voor €399,- heb je een volwaardige next-gen machine in de vorm van de PS5 Digital Edition. In combinatie met PlayStation Plus zul je digitaal je games moeten aanschaffen, waarbij je voor €499,- de PlayStation 5 versie hebt met een Blu-ray speler. Dit betekent dat je dus gewoon in de winkel je games kan halen. Hetzelfde geldt voor de Xbox Series X, die ook voor €499,- te koop zal zijn, die natuurlijk ook te combineren valt met Game Pass. Wat vinden jullie van al deze opties Nando en Johnny?

Nando

Er woedde al maanden lang een Koude Oorlog tussen Microsoft en Sony wat betreft de releasedatum en prijsstelling van de nieuwe generatie consoles, maar toen ging het de afgelopen weken ineens heel snel. Softwaregigant Microsoft deed de eerste zet: naast de (op papier) sterkste console verschijnt ook nog eens een digital only en minder krachtige Xbox Series S, met respectievelijke prijskaartjes van €499,- en €299,-. Een week later ging de beurt naar Sony, die ook met twee consoles op de proppen komt. Onderling is er geen verschil in kracht, maar bij de goedkopere Digital Edition ontbreekt – zoals de naam al zegt – een disc drive om fysieke games af te spelen.

Microsoft zet al langere tijd in op de waarde van de nieuwe dienst die zij aanbieden: Game Pass (Ultimate). Voor een vaste prijs per maand krijg je toegang tot een bibliotheek van tientallen games die je kunt downloaden en spelen. Dat zorgt er toch wel voor dat Microsoft een bizar goede waardepropositie heeft voor zijn nieuwe generatie consoles. Je kunt immers – voor minder dan een gloednieuwe PlayStation 5 – een Xbox Series S én een jaar lang Game Pass Ultimate afnemen. Dat betekent niet alleen een flink pakket aan games, maar ook Xbox Live Gold en je games spelen via xCloud. Heb je een splinternieuwe 4K 120Hz televisie en wil je graag het nieuwste van het nieuwste? Dan is er natuurlijk ook nog de Xbox Series X. Dan ben je wel €200,- duurder uit maar dan heb je (met een jaar Game Pass Ultimate) waarschijnlijk nog steeds meer initiële waarde op zak dan bij de PlayStation 5, waarmee je voor dezelfde prijs net aan de console en twee games kunt aanschaffen (tel daar in het geval van de Digital Edition nog een game of extra controller bij op).

Maar dan moeten we het ook over de ‘big fat elephant in the room’ hebben: de games. Specifieker gezegd: de games uit de stallen van Microsoft. Het is een publiek geheim dat de Xbox One de afgelopen generatie vrij weinig te bieden had als het gaat om exclusieve titels. Als je het lijstje erbij pakt en kijkt naar wat Sony met de PlayStation 4 (Pro) naar buiten heeft gebracht, dan is het contrast al helemaal enorm te noemen: Bloodborne, Horizon: Zero Dawn, Until Dawn, Days Gone, NioH, Ghost of Tsushima, Dreams, The Order: 1886, The Last Guardian, Death Stranding en dat zijn alleen nog maar de gloednieuwe IP’s, dan hebben we het nog niet eens over fantastische sequels zoals God of War, Gravity Rush 2, The Last of Us: Part II en Uncharted 4. Nu lees ik – bijvoorbeeld op PSX-Sense – nog wel eens dat exclusiviteit een verouderd en onnodig concept is. Dat is een uitspraak waar ikzelf fel tegen ben. Exclusiviteit zorgt ervoor dat Microsoft en Sony hun stinkende best doen om de crème de la crème op de markt te zetten, waar wij – de spelers – uiteindelijk profijt van hebben.

Daarom zet ik (op dit moment) wel mijn vraagtekens bij de toekomstige waarde van Game Pass. Microsoft heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verkrijgen van studio’s zoals Ninja Theory, inXile Entertainment en Obsidian Games. Dit zijn absoluut ontwikkelaars met talent, maar ze hebben nog niks op de markt gebracht wat wereldtop genoemd kan worden. Microsoft heeft tevens nog flink wat te bewijzen als het gaat om het leiden en coachen van de studio’s die ze bezitten, wat er ook vrij somber uitziet. Halo Infinite – dé vlaggenschip titel voor de Xbox Series S/X – is immers uitgesteld en bevindt zich naar de geruchten in ‘development hell’. Als ze hun grootste franchise amper op de markt kunnen brengen, hoe willen ze dat dan gaan doen met nieuwere games? Mijn vraag is vooral: wie binnen Microsoft gaat de ‘new kids’ bij de hand nemen en de visie uitzetten?

Nee hoor, voor mij is het wel duidelijk. Sony heeft naar mijn mening al meerdere generaties achter elkaar bewezen dat ze unieke games kunnen en durven maken en ik zie dat voor de PlayStation 5 niet anders. Ondanks de waardepropositie van Game Pass (die ik op de lange termijn ook duurder zie worden), bekijk ik Microsofts situatie met argusogen, simpelweg omdat ze over de hele linie nog teveel te bewijzen hebben. Ik laat mij natuurlijk graag verrassen want – nogmaals – meer en betere games, daar wordt iedereen blij van. Maar als ik nu een keuze zou moeten maken, dan gaan mijn centen dubbel en dwars naar de PlayStation 5.

Johnny

Nu komt de aap eindelijk uit de mouw! Dat is wat ik dacht na de laatste PlayStation 5 showcase. Het heeft zolang geduurd, maar eindelijk weten we waar we aan toe zijn. Niet alleen zijn alle consoles onthuld, we hebben ook de releasedatum en nog veel belangrijker, de prijzen. De Xbox Series S is met zijn zachte prijs van €299,- natuurlijk een koopje. Ja, op papier is die minder krachtig dan de rest van de nieuwe consoles, maar je kunt wel next-gen games spelen. Daarnaast stel jij voor dat bedrag geen game-pc samen die hetzelfde presteert. Combineer dat met een Game Pass abonnement en je bent echt spotgoedkoop uit. Dat gezegd hebbende, zit er natuurlijk wel een enorme adder onder het gras. We hebben nog niet zelf kunnen ondervinden hoe de console in de praktijk presteert en als je puur naar de specificaties kijkt, dan lijkt het mij geen lange termijn oplossing. Daarnaast kan vandaag de dag een harde schijf van slechts 512 GB echt niet meer. Zeker niet voor een console zonder disc drive. Natuurlijk kun je die opslagcapaciteit uitbreiden, maar voor 100 euro meer heb je een PlayStation 5 Digital Edition. Wederom afgaande op de specificaties heb je dan niet alleen een veel krachtigere console, maar ook een grotere harde schijf (die volgens bronnen sneller is dan de Xbox variant) en toegang tot die indrukwekkende lijst aan PlayStation exclusives. Het wegvallen van Game Pass is een gemis, echter wordt PlayStation Plus uitgebreid met een hele lijst aan Playstation 4 toppers om die pijn te verzachten. Indien je minder te besteden hebt, dan is de PlayStation 5 Digital Edition de betere keuze.

De Xbox Series X is de krachtigste console op papier. Dus als je puur daar naar kijkt, dan zou dat de meest voor de hand liggende optie zijn, aangezien zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 allebei €499,- kosten. Echter ligt het natuurlijk aan je eigen wensen of het daadwerkelijk zo simpel is. Neem de Xbox One X als voorbeeld. Een beest van een console, maar noem mij nou eens één game die het uiterste uit die machine wist te persen? Kracht zegt niets als je het niet effectief gebruikt en tot dusver heeft Microsoft nog niets laten zien dat wel het uiterste uit de Xbox Series X gaat halen. Nu duurt het altijd een paar jaar in de levenscyclus van een nieuwe console voordat ontwikkelaars echt magie kunnen laten zien, maar waarom nu dan al investeren? Dan kun je beter wachten en later goedkoper instappen. Natuurlijk zouden exclusives het verkoopargument kunnen helpen, maar nu Halo Infinite is uitgesteld blijft er weinig meer over. Microsoft heeft inmiddels een berg studio’s opgekocht, dus die exclusives gaan de komende jaren wel weer komen. Dat is echter wederom geen reden om nu al de hoofdprijs te betalen. Game Pass blijft een uitstekend punt om mijn argument te counteren, maar dat is alleen zo als je niet over een degelijke game pc beschikt. In mijn optiek koop je een console voor de unieke games die je enkel op dat platform kunt spelen. Wellicht ben je het niet eens met de launch line-up van de PlayStation 5, maar daar zitten in ieder geval games tussen die je nergens anders kunt spelen. Daarnaast heeft Sony al genoeg toppers laten zien die er op korte termijn aan zitten te komen. Dus als het je om de games gaat, dan is de PlayStation 5 het meest voor de hand liggend. Die Xbox Series X kan nog wel even wachten.

Chris

Laten we wat dingen op een rijtje zetten. Microsoft heeft het de huidige generatie niet zo goed gedaan in vergelijking met Sony. In het begin was de strategie gewoon een ramp en door de jaren heen was er te weinig exclusieve content. Dat gezegd hebbende heeft Microsoft wel stappen gemaakt in andere gebieden, zoals de One S en One X uitbrengen, wat de fundering is van de aankomende generatie. Qua hardware zit het wel snor, maar ook met de Game Pass service is het niet te ontkennen dat Microsoft de strijd met Sony zeker aan wil gaan. Want daar waar Microsoft in de huidige generatie faalde, wist Sony het publiek fluitend naar zich toe te trekken met ontzettend veel exclusives. Als je dat in acht neemt, dan is het argument dat de PlayStation 5 een ‘safe bet’ is voor de langere termijn valide, ondanks dat Game Pass een ongelooflijke waarde biedt tegenover de kosten. Het valt echter nog te bezien of de exclusives er ook allemaal gaan komen.

De spelregels zijn nu anders, zoals dat bij elke generatie het geval is. Wat Sony deze generatie heeft gedaan staat niet garant voor wat komen gaat en hetzelfde geldt voor Microsoft, die het niet goed heeft aangepakt – met name in het begin. Dat wil niet zeggen dat de twee consolemakers na de release vijf tot zeven jaar uit hun neus gaan zitten eten. Beide partijen hebben naar mijn inziens iets te bewijzen, waardoor de waarde van beide platformen nog moet vastgesteld worden. Sony moet laten zien of de hoeveelheid exclusives representatief zullen zijn met de volgende generatie, alsook Microsoft met hun gekochte studio’s (en uitgever) en de leefbaarheid van Game Pass. Qua launchprijzen is het de meest interessante generatie die we ooit hebben gehad, want voor elke portemonnee is er als het ware een keuze. Oftewel, iedereen zou straks aan de slag kunnen met de volgende generatie van games. Dat had simpelweg niet beter gekund. Voor mij persoonlijk geldt dat ik beide consoles ga halen, want dan profiteer ik van het beste van twee werelden.

Wij drieën hebben hier nu onze meningen gedeeld over de prijzen van de next-gen systemen, alsook onze kijk op de toekomst geventileerd. Jullie mogen natuurlijk ook je kijk op dit onderwerp geven en dat kan hieronder. Let wel: wees lief voor elkaar, gamen is voor iedereen en het blijft entertainment.