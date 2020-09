Afgelopen woensdagavond werd tijdens de PlayStation 5 presentatie van Sony Hogwarts Legacy aangekondigd. Het was duidelijk dat het geen PS5-exclusive was, maar er is nog meer aan de hand.

Warner Bros. Interactive heeft namelijk laten weten dat Hogwarts Legacy ook zal uitkomen voor de huidige generatie consoles, de PlayStation 4 en Xbox One dus. Harry Potter-fans hoeven dus niet per se een nieuwe console aan te schaffen om de game te kunnen spelen.

Wel moet er wat geduld worden opgebracht, want Hogwarts Legacy zal pas volgend jaar verschijnen.