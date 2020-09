De focus van Sony ligt dit moment op de PlayStation 5, maar dat betekent niet dat ze de PS4 straks laten vallen. Jim Ryan heeft in een interview met de Washington Post laten weten dat de huidige console van Sony nog steeds erg belangrijk voor het bedrijf is, en dat zal blijven.

Volgens Ryan is het de bedoeling dat de PlayStation 4 de komende drie á vier jaar ondersteund zal blijven worden. Er zijn meer dan 110 miljoen PS4 consoles verkocht en niet iedereen stapt meteen over naar de PS5. De komende jaren zullen er nog genoeg gamers zijn die het bij de PS4 houden en die groep wil het Japanse bedrijf niet meteen de rug toekeren.

“The PS4 community will continue to be incredibly important to us for three or four years. Many will transition to PS5, we hope if we do our job well, but tens of millions will still be engaged with the PS4.”