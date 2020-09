We weten nu de prijs en releasedatum van de PlayStation 5, maar er is nog genoeg dat we niet weten over de console. Zo is bijvoorbeeld de UI nog altijd niet getoond. CEO Jim Ryan heeft in een interview met GI.biz door laten schemeren dat er meer PS5 presentaties in aantocht zijn.

Buiten de eerder genoemde UI is er bijvoorbeeld ook nog niets bekend over de Create-button op de DualSense. Als we Ryan mogen geloven, is er ‘some really cool stuff’ onderweg omtrent de eerder genoemde features van de PS5.