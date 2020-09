Sony kondigde met Activision tijdens de PlayStation 5 livestream gisterenavond een alpha voor Call of Duty: Black Ops Cold War aan, die dit weekend gespeeld kan worden. Daarmee krijgen gamers op de PlayStation 4 vroegtijdig een voorproefje op de grootste multiplayer shooter van dit najaar.

De alpha is vanaf morgenavond 19:00 uur tot en met zondagavond 19:00 uur te spelen en als je morgen gelijk aan de slag wilt, dan is het handig om de pre-load alvast aan te zetten. De alpha is 25GB groot, dus downloaden en installeren kan even duren. Hier kun je de client in de PlayStation Store vinden.

Verder heeft men via het PlayStation Blog bekendgemaakt waar de alpha uit bestaat, de details hieronder op een rijtje:

Modi

Team Deathmatch

Domination

Kill Confirmed

Combined Arms: Domination*

Maps

Miami

Satellite

Armada*

De eerste drie modi worden in een zes versus zes opzet gespeeld en dat op de eerste twee maps. De twee zaken onder modi en maps aangeduid met een asterisk zijn voor elkaar bedoeld en worden in twaalf versus twaalf opzet gespeeld, dit is niet beschikbaar in een andere modus.

PlayStation Plus is geen vereiste om de alpha te spelen en als je Call of Duty: Modern Warfare of Warzone op je PS4 hebt staan, dan kun je de alpha na het downloaden van daaruit starten. En anders natuurlijk vanuit het PlayStation menu.