Microsoft legt momenteel heel erg de nadruk op Game Pass, die zowel met de Xbox One, Xbox Series X/S en pc werkt. Door maandelijks te betalen krijg je toegang tot een uitgebreide bibliotheek van games, waaronder first-party exclusieve releases. Ook bij de release van de games in kwestie en dat maakt het erg aantrekkelijk.

Sony komt met een klein antwoord in de vorm van de PlayStation Plus Collection en verder lijken ze niet te willen gaan. In een interview met de BBC heeft Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan het perspectief van Sony op het concept van Microsoft geventileerd en daaruit blijkt dat Sony er niets in ziet.

De PlayStation draait om blockbusters en die zijn extreem duur om te ontwikkelen, waardoor het weggeven vanaf de eerste dag tegen een lage lidmaatschapsprijs niet logisch zou zijn. Sterker nog, Sony zou de kosten zo nooit terug kunnen verdienen.

Daarmee is de kans op een soortgelijk systeem vanuit PlayStation zo goed als nihil, omdat Ryan het vanuit een financieel perspectief absoluut niet logisch vindt.