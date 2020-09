Sony heeft de prijs en releasedatum van de PlayStation 5 eindelijk bekendgemaakt en de algemene perceptie is een beetje dat ze eerst Microsoft wilden afwachten. Uit de woorden van Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan blijkt het toch iets anders te liggen.

In een interview met The Washington Post laat Ryan noteren dat Sony de prijs van de PlayStation 5 vrij vroeg dit jaar al heeft vastgesteld. Hierbij zegt Ryan ook dat Sony altijd de intentie heeft gehad om een PS5 te verkopen die hetzelfde zou kosten als een PS4, wat de Digital Edition is geworden.

De PlayStation 5 met disc-drive is honderd euro duurder en dat is best een verschil, gezien een disc-drive normaliter niet zo duur is. Sony heeft geen uitleg gegeven over het prijsverschil, maar online wordt gesuggereerd dat de Digital Edition expres wat goedkoper is, omdat digitale sales een grotere marge hebben, waardoor het gecompenseerd wordt.

Mocht Sony meer duidelijkheid geven over waar het prijsverschil precies vandaan komt, dan lees je het natuurlijk hier.